Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга возглавил индустриальный парк «Уралмаш»
Сегодня, 17:25ПолитикаФото: Владимир Мартьянов/ «Областная Газета»
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Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк «Уралмаш». Из администрации Алексей Кожемяко ушел в отставку.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко возьмет на себя руководство индустриальным парком «Уралмаш».
Осенью 2018 года Алексей Кожемяко был одним из ведущих претендентов на должность мэра столицы Урала. Тогда кандидатура первого вице-мэр не прошла конкурсный отбор.
Известно, что из администрации Екатеринбурга Кожемяко был уволился в январе 2019 года по собственной инициативе. Он сообщил, что получил более интересное и выгодное приглашение.
Теперь Кожемяко, будет заниматься вопросами по развитию промышленной площадки Уралмашзавода. Также управлять деятельностью дочерних предприятий и других инфраструктурных объектов, пишет kommersant.ru.
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