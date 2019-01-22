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Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга возглавил индустриальный парк «Уралмаш»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга возглавил индустриальный парк «Уралмаш»

Сегодня, 17:25ПолитикаФото: Владимир Мартьянов/ «Областная Газета»
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