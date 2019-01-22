Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга возглавил индустриальный парк «Уралмаш»

Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко возьмет на себя руководство индустриальным парком «Уралмаш».

Осенью 2018 года Алексей Кожемяко был одним из ведущих претендентов на должность мэра столицы Урала. Тогда кандидатура первого вице-мэр не прошла конкурсный отбор.

Известно, что из администрации Екатеринбурга Кожемяко был уволился в январе 2019 года по собственной инициативе. Он сообщил, что получил более интересное и выгодное приглашение.