Провели расследование: несколько депутатов Асбеста могут лишиться мандатов
Спикер городской думы и несколько депутатов Асбеста 23 января могут лишиться мандатов.
В Асбесте 23 января состоится заседание городской думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос отставки спикера Андрея Самарина. Снять с должности Самарина требуют сразу 11 депутатов, которые сообщают о том, что Самарин нарушает регламент. В частности, он отказался включить в повестку очередного заседания гордумы вопрос о стратегическом развитии муниципалитета. Также чиновника заподозрили в незаконном получении зарплаты.
Помимо этого, на заседании будет рассмотрен вопрос о лишении мандатов трех депутатов. В частности, Наталья Крылова не задекларировала приобретение квартиры для своих родителей. Судьба еще двух депутатов под вопросом после расследования, проведенного жителями города.
Речь идет о депутатах Дмитрии Александрове и Елены Таниди. Как сообщают жители Асбеста, парламентарии пользуются незадекларированным земельным участком и коттеджем. Мандатная комиссии обещала оказать содействие инициативной группе граждан и отправить материалы их расследования в прокуратуру, пишет URA.RU.
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