Провели расследование: несколько депутатов Асбеста могут лишиться мандатов

В Асбесте 23 января состоится заседание городской думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос отставки спикера Андрея Самарина. Снять с должности Самарина требуют сразу 11 депутатов, которые сообщают о том, что Самарин нарушает регламент. В частности, он отказался включить в повестку очередного заседания гордумы вопрос о стратегическом развитии муниципалитета. Также чиновника заподозрили в незаконном получении зарплаты.

Помимо этого, на заседании будет рассмотрен вопрос о лишении мандатов трех депутатов. В частности, Наталья Крылова не задекларировала приобретение квартиры для своих родителей. Судьба еще двух депутатов под вопросом после расследования, проведенного жителями города.