Женская межпартийная фракция появится в гордуме Екатеринбурга
Сегодня, 19:04ПолитикаФото: pixabay.com
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В гордуме Екатеринбурга будет создана межпартийная группа, состоящая из женщин-депутатов.
Сюжеты: Екатеринбург
Новая «женская фракция» будет заниматься социальными вопросами, которые касаются материнства, детства, насилия в семье, воспитания и образования, гендерного неравенства, соцподдержки инвалидов и пожилых людей.
23 января пройдет первое собрание, на котором назовут председателя фракции, сообщает «Политсовет».
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