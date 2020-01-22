Мэрию Екатеринбурга уличили в нарушении градостроительного законодательства
Сегодня, 13:37ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура выявила нарушения администрацией Екатеринбурга градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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Мэрия Екатеринбурга рассматривает обращения дольше установленного законом срока. Ответы на обращения при этом являются не полными. Кроме того, должностных лиц уличили в создании «волокиты при оформлении документации».
В сообщении ведомства также сказано, что городская администрация предъявляет к застройщикам требования, не соответствующие действующему законодательству, использует двойные стандарты при рассмотрении однотипных обращений. По мнению прокуратуры, данные факторы препятствуют работе застройщиков и сказываются на инвестиционной привлекательности столицы Урала.
Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому вынесено представление об устранении нарушений.
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