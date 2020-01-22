Мэрию Екатеринбурга уличили в нарушении градостроительного законодательства

Мэрия Екатеринбурга рассматривает обращения дольше установленного законом срока. Ответы на обращения при этом являются не полными. Кроме того, должностных лиц уличили в создании «волокиты при оформлении документации».

В сообщении ведомства также сказано, что городская администрация предъявляет к застройщикам требования, не соответствующие действующему законодательству, использует двойные стандарты при рассмотрении однотипных обращений. По мнению прокуратуры, данные факторы препятствуют работе застройщиков и сказываются на инвестиционной привлекательности столицы Урала.