Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете
Сегодня, 21:46ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки в закон о федеральном бюджете, сообщается на официальном сайте правительства России.
Михаил Мишустин поручил подготовить и внести в правительство РФ изменения в законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 11 февраля. Исполнением займутся Минфин и Минтруд.
Целью является реализация послания президента РФ Федеральному собранию.
О том, что необходимо изменить некоторые параметры в федеральном бюджете, Мишустин сообщил 21 января на заседании членов правительства.
По его словам, поправки необходимы для федерального бюджета, который касается социальных выплат.
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