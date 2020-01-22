Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете

Михаил Мишустин поручил подготовить и внести в правительство РФ изменения в законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 11 февраля. Исполнением займутся Минфин и Минтруд.