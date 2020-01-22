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#300лет
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Депутат думы

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете

Сегодня, 21:46ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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