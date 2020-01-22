Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ

Максимальный штат правительства установлен на уровне 1545 сотрудников. У главы аппарата может быть 11 заместителей, в том числе один первый заместитель. Должности заместителей сохранили Ольга Кривонос и Алексей Уваров. Должность первого зама получил Валерий Сидоренко.

Также посты заместителей получили Эльмир Тагиров, экс-глава Департамента международного сотрудничества правительства, Илья Трунин, ранее работавший замминистра финансов и экс-глава Комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.

Несколько заместителей пришли из ФНС. Это экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, экс-начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина и экс-глава управления ФНС Игорь Шевченко. Директором Департамента обеспечения регуляторной политики аппарата назначили экс-главу правового управления ФНС Евгению Боженову. Наталья Савина, которая ранее также работала в ФНС, заняла место руководителя протокола премьер-министра.