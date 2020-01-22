Владимир Путин: «Парламентская республика в России нецелесообразна»

Парламентские республики в мире, такая форма организации государства распространена, и во многих странах, особенно европейских, эффективно применяется, хотя там есть и президентские республики,сообщил Путин.

В качестве примера из числа европейских стран президент назвал ФРГ, где действует парламентская форма правления, и Францию — президентскую республику.

Что касается мира в целом, и здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская, форма, а в США - президентскаяотметил Путин.