Из Екатеринбурга был выслан американский шпион

Из Екатеринбурга был выслан американский шпион

Сегодня, 09:41ПолитикаPhoto: pixabay.com
Из Екатеринбурга был выслан сотрудник Генерального консульства США Энтони Грох.

Причиной стали подозрения в занятии разведкой в интересах США, сообщили Ура.ру источники в дипломатических кругах. Шпиона выслали в конце ноября прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства РФ.

Офицеру службы дипломатической безопасности Энтони Гроху пришлось покинуть нашу страну в максимально короткие сроки,рассказал источник.

По неофициальным данным, Гроха выслали, потому что он подозревался в организации разведки.

Напомним, генконсул США в Екатеринбурге Эми Стороу опровергла слухи о закрытии консульства. Она пояснила, что ведомство работает в ограниченном режиме из-за пандемии коронавируса.

Stories:
Екатеринбург
СШАразведкашпионажЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы