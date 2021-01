Из Екатеринбурга был выслан американский шпион

Из Екатеринбурга был выслан сотрудник Генерального консульства США Энтони Грох.

Причиной стали подозрения в занятии разведкой в интересах США, сообщили Ура.ру источники в дипломатических кругах. Шпиона выслали в конце ноября прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства РФ. Офицеру службы дипломатической безопасности Энтони Гроху пришлось покинуть нашу страну в максимально короткие сроки,рассказал источник. По неофициальным данным, Гроха выслали, потому что он подозревался в организации разведки. Напомним, генконсул США в Екатеринбурге Эми Стороу опровергла слухи о закрытии консульства. Она пояснила, что ведомство работает в ограниченном режиме из-за пандемии коронавируса. Генконсул США Эми Стороу опроверга слухи о закрытии консульства в Екатеринбурге

