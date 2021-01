В Екатеринбурге глава Ленинского района выдвинулся на пост главы города

В Екатеринбурге глава Ленинского района Дмитрий Ноженко примет участие в конкурсе на место мэра города, об этом он написал на Facebook.

Для меня это способ взглянуть на свои силы с другого ракурса. Подвести итоги своим наработкам и практике, пишет глава Ленинского района. Дмитрий Ноженко отметил, что его участие в конкурсе призвано отметить не последнюю роль руководителей районов в управлении и жизни города. Кроме того, кандидат подчеркнул свой опыт и знание в решении ежедневных вопросов горожан. По его мнению, такие знания помогут ему и на городском уровне. Напомним, 21 января студентка педагогического колледжа подала документы на конкурс главы Екатеринбурга. 21-летняя Кристина Кузнецова стала самым молодым кандидатом на пост мэра. Сам конкурс пройдет 1 февраля. Студентка педколледжа подала документы на конкурс на пост главы Екатеринбурга

