Пикет против оптимизации медицины прошел в парке имени 50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга

Пикет против оптимизации медицины прошел в парке имени 50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга
Пикет против оптимизации медицины прошел в парке имени 50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга
Сегодня, 19:47ПолитикаФото: 1MI
В парке Екатеринбурга на улице Ясной прошел очередной пикет, организованный общественниками. На этот раз выступление касалось оптимизации свердловских медучреждений.

Организатором пикета выступило движение «Роднадзор». Акцию провели в парке имени 50-летия ВЛКСМ с 13.00 до 14.30. По одним данным в ней принимали участие десять человек. По другим — от 30 до 40.

Согласование с Министерством общественной безопасности Свердловской области не требовалось, но общественники направили туда уведомление.

Выступающие пытались обратить внимание на продолжающейся в регионе процесс оптимизации, а точнее говоря, объединения ряда учреждений здравоохранения. Следствие этого они видят в очередях у кабинетов в поликлиниках и нехватке узких специалистов.

Не обошлось и без заявлений антипрививочного содержания.

Сюжеты:
Екатеринбург
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