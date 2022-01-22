Пикет против оптимизации медицины прошел в парке имени 50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга

Организатором пикета выступило движение «Роднадзор». Акцию провели в парке имени 50-летия ВЛКСМ с 13.00 до 14.30. По одним данным в ней принимали участие десять человек. По другим — от 30 до 40.
Согласование с Министерством общественной безопасности Свердловской области не требовалось, но общественники направили туда уведомление.
Выступающие пытались обратить внимание на продолжающейся в регионе процесс оптимизации, а точнее говоря, объединения ряда учреждений здравоохранения. Следствие этого они видят в очередях у кабинетов в поликлиниках и нехватке узких специалистов.
Не обошлось и без заявлений антипрививочного содержания.