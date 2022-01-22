Свердловским отделением «Единой России» будет руководить губернатор

Повестка дня ежегодной отчётно-выборной партийной конференции регионального отделения «Единой России» включала в себя несколько вопросов. Одним из них было избрание секретаря областного отделения партии и его заместителей. Делалось это традиционно путем тайного голосования. Победил губернатор Евгений Куйвашев. Выбор в его пользу сделали 163 участника заседания из 165.
В своем выступлении глава региона отметил важность использования новых подходов при решении ряда сложных задач управления и скорость реакции на повляющиеся вызовы.
По сути, нас можно сравнить со спортсменами-марафонцами, у которых в самый ответственный момент гонки открывается второе дыхание, отметил он.
Инициатива о выдвижении кандидатуры Евгения Куйвашева на самый высокий в региональном отделении пост принадлежит председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. Предложение поступило еще в начале зимы. 4 декабря прошлого года Куйвашев вошел в состав Высшего совета «ЕР».
Первыми заместителями нового руководителя отделения партии стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий, который возглавлял свердловское отделение «Единой России» последние 12 лет. Портфели замов вручили депутатам Сергею Карякину и Дмитрию Жуков. Последний возглавляет региональный исполком.