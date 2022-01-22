Свердловским отделением «Единой России» будет руководить губернатор

Повестка дня ежегодной отчётно-выборной партийной конференции регионального отделения «Единой России» включала в себя несколько вопросов. Одним из них было избрание секретаря областного отделения партии и его заместителей. Делалось это традиционно путем тайного голосования. Победил губернатор Евгений Куйвашев. Выбор в его пользу сделали 163 участника заседания из 165.