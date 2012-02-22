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Объемы строительства в Нижнем Тагиле должны вырасти в 4 раза, считает А. Мишарин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объемы строительства в Нижнем Тагиле должны вырасти в 4 раза, считает А. Мишарин

22 февраля 2012, 08:42ПолитикаОльга
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