Объемы строительства в Нижнем Тагиле должны вырасти в 4 раза, считает А. Мишарин

Как сообщает АПИ, губернатор отметил рост жалоб населения, особенно в сфере ЖКХ, болеенизкий, чем по области, уровень средней зарплаты. Но особую тревогуобластных властей вызывает рост долга города перед поставщиками тепло- иэнергоресурсов в ЖКХ Нижнего Тагила. Он составляет более 3 млрд рублей. На прошлой неделе глава областного правительства Анатолий Гредин создал специальную межведомственную комиссию для решения проблем задолженности.

Нижний Тагил включен практически во все областные целевые программы, вомногие федеральные. Министерствам дано отдельное поручение активноразвивать второй город области, привлекать в территорию инвестиции. Ноденьги из года в год остаются не освоенными отмечают вдепартаменте.

Высказал Мишарин нарекания и к чрезвычайно низким объемам строительстважилья в Нижнем Тагиле. В минувшем году темпы строительства в городе упалидаже ниже чем 2007 году. За год было введено лишь 53 312 квадратныхметров жилья. Причем индивидуальными жилищными застройщиками в 2011 годувведено 50 процентов от общей площади жилья, или 26 819 кв. метров. Помнению губернатора, это наглядно говорит о том, что работа администрациейне ведется.

Вы посмотрите, во всех программах Нижний Тагил участвует, но результатане видно. Как можно строить во втором городе области 50 тысячквадратных метров жилья в год, да вы должны минимум 200 тысяч квадратныхметров жилья вводить, чтобы быть «среднячками» в области сказалгубернатор.

По данным А. Мишарина, объемы строительства в Нижнем Тагиле ниже, чем в Среднеуральске и Горноуральском городском округе.