Правительство планирует упростить получение гражданства РФ для жителей четырех стран

Проект закона в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму. По документу, процедура получения гражданства РФ станет проще для жителей Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины. Ранее гражданам этих государств для получения паспорта требовалось прожить на территории России пять лет. В это правило планируется внести ряд исключений, и сократить сроки пребывания в России граждан четырех стран. Также некоторые категории иностранцев будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Кроме того, им не надо будет доказывать свое материальное положение.