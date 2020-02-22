Правительство планирует упростить получение гражданства РФ для жителей четырех стран
Сегодня, 11:32ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В правительстве подготовили законопроект, по которому для граждан четырех стран упростят получение российского гражданства, пишет РБК.
Проект закона в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму. По документу, процедура получения гражданства РФ станет проще для жителей Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины. Ранее гражданам этих государств для получения паспорта требовалось прожить на территории России пять лет. В это правило планируется внести ряд исключений, и сократить сроки пребывания в России граждан четырех стран. Также некоторые категории иностранцев будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Кроме того, им не надо будет доказывать свое материальное положение.
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