Рост цен и новые санкции. Эксперты о будущем России после признания ЛДНР

С точки зрения ограничений по энергоносителям — это самое узкое место. Европейцы и американцы не любят вводить санкции, которые бьют по ним. Сейчас в Европе цена на газ поднялась уже на 10%, потому что они опасаются его дефицита. И европейские предприятия без этого газа просто могут остановить производство. Поэтому в отношении санкций они очень аккуратно будут взвешивать свои шаги,рассказал TagilCity.ru Марат Баширов.