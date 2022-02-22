Рост цен и новые санкции. Эксперты о будущем России после признания ЛДНР

По мнению экспертов, все зависит от сценария возможного военного конфликта на востоке Украины, и в каких границах Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики.
Это даже не формальная сторона вопроса, это риски прямых военных столкновений российской и украинской армий. Еще вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал про 60 тысяч украинских солдат, которые находятся на территории, признанной Россией территорией ЛНР и ДНР. Сейчас они занимают меньшую часть, приблизительно одну треть, от той территории, которую они считают своей,рассказал TagilCity.ru директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Будут ли российские войска помогать республикам взять под контроль всю Донецкую и Луганскую области, пока не понятно. Точная информация об этом появится не раньше среды-четверга, считает эксперт.
Если сугубо военных телодвижений не будет, то санкции будут относительно мягкими. Если военные телодвижения будут, то санкции будут гораздо более жесткими со стороны Запада,считает политолог Станислав Белковский.
Он также придерживается мнения, что ответы на эти вопросы будут в конце текущей недели.
В первую очередь ограничения, по мнению экономиста Евгения Когана, будут приняты в отношении российских банков. Их жесткость пока предсказать невозможно. Например, утром 21 февраля международное агентство новостей Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что среди возможных целей запрета США на обработку транзакций есть Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.
По словам Когана, все это негативно повлияет на российский рынок акций, а также коснется россиян, желающих продавать и покупать доллары.
Как это повлияет на российский рынок акций? Очевидно, плохо. Как это повлияет на возможности россиян покупать и продавать доллары, пользоваться долларовым миром? Очевидно, не очень хорошо. Как это будет влиять на фондовый рынок? Крайне негативно. В принципе, те возможные последствия, которые могли бы быть, много раз проговорены,поделился мнением экономист Евгений Коган.
Другого мнения по поводу санкций придерживается политолог Марат Баширов. По его словам, Россия готова к введению Западом новых ограничений, и все связанные с этим риски были просчитаны заранее перед объявлением Владимиром Путиным о признании независимости республик.
С точки зрения ограничений по энергоносителям — это самое узкое место. Европейцы и американцы не любят вводить санкции, которые бьют по ним. Сейчас в Европе цена на газ поднялась уже на 10%, потому что они опасаются его дефицита. И европейские предприятия без этого газа просто могут остановить производство. Поэтому в отношении санкций они очень аккуратно будут взвешивать свои шаги,рассказал TagilCity.ru Марат Баширов.
Первая реакция Запада, конечно же, будет бурная, будет много слов и заявлений, но в конечном итоге жестких санкций, которые «поставили бы Россию на колени» не будет. И обычные россияне их на себе не почувствуют, считает политолог. Не ударят, по мнению эксперта, санкции и по промышленности Свердловской области.
С точки зрения производства ни Европа, ни США повлиять на промышленность региона не смогут. У нас самодостаточный технологический цикл. Все сырье для производства российское, ресурсы тоже. Нет ничего такого, чтобы можно было обрезать, и вдруг не сможем выпускать танки,рассказал Марат Баширов.
Позиции российского рубля на фоне геополитических заявлений Путина заметно ослабли за 21–22 февраля. Однако масштабного обвала, как, например, на рынке акций не было, считают эксперты. Стоимость доллара достигала 80 рублей, евро — 90 рублей. Однако дальнейшего резкого роста доллара по отношению к рублю не будет, считает экономист Евгений Коган.
Евро может как и доллар несильно вырасти по одной причине. Не забывайте, что у Центробанка огромные резервы. У нас огромные возможности поднимать ставку, и у корпораций много денег. Я не думаю, что рубль очень сильно упадет. На 2–5% может. А на 20%, как предвещают горячие головы, вряд ли,поделился мнением экономист Евгений Коган.
Но рост цен на продукты при этом продолжится. В первую очередь могут подорожать чай, кофе, импортные фрукты, алкогольные напитки, а также другие продукты, где есть импортные составляющие. Не обойдет повышение цен и электронику, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований Алексей Переславский. Однако резкого скачка цен, по его мнению, не будет.
Сейчас курс рубля зависит от геополитики, а не от стоимости барреля нефти и предсказать его невозможно. Это значит, что мгновенно цены на продукты не взлетят,считает эксперт.
В целом все собеседники TagilCity.ru сошлись во мнении, что давать какие-либо прогнозы о влиянии решения Владимира Путина на экономику страны и благосостояние граждан пока рано. Так как это зависит от масштаба конфронтации между российскими и украинскими сторонами при участии Запада. Однако изменения в геополитической обстановке неизбежны, но как они повлияют на обычных россиян, покажет время.