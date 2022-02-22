Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечивать мир на Донбассе

Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечивать мир на Донбассе
Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечивать мир на Донбассе
Сегодня, 07:57ПолитикаМаксим БоталовФото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил ввести на Донбасс российских миротворцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Поддержание мира на их территории поручено обеспечивать Министерству обороны РФ.

21 февраля глава государства провел экстренное заседание Совета безопасности. Обсуждалась ситуация на Донбассе, который продолжает оставаться под огнем тяжелого вооружения со стороны украинских вооруженных сил.

По итогу совещания президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. И выступил с обращением по центральному телевидению, в котором объяснил позицию государства.

Главные тезисы:

— украинцы и русские — братские народы, связанные историческими, родственными и культурными связями;

— уничтожение мирного населения — преступление;

— действующий на Украине политический режим — марионеточный.

Видео:Kremlin.ru

По поручению Путина, Министерство обороны России приступило к обеспечению мира на территории ДНР и ЛНР. Соответствующие указы об этом представлены на портале правовой информации. Осуществляется подготовка проекта договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Для Донецкой и Луганской народных республик это означает полное признание со стороны России их суверенитета.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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