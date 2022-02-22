Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечивать мир на Донбассе

По поручению Путина, Министерство обороны России приступило к обеспечению мира на территории ДНР и ЛНР. Соответствующие указы об этом представлены на портале правовой информации. Осуществляется подготовка проекта договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.