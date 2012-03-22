Большинство россиян поверили обещаниям Путина

37 процентов опрошенных считают, что Путин выполнит большинствопредвыборных обещаний. 41 процент полагает, что будут выполненынекоторые обещания. 15 процентов думают, что большинство обещаний небудут реализованы.

Больше всего людей, 59 процентов, верят в исполнение обещаний,касающихся социальной политики. 57 процентов верят обещаниям осохранении стабильности. 51 процент поверил в увеличение зарплатбюджетников. 49 процентов верит в частичную реализацию обещаний обувеличении доступности жилья, 48 процентов полагает, что будут частичнореализованы обещания о повышении обороноспособности России.

Что касается поддержки обещаний, то 81 процент россиян считает важнымвозвращение стране лидерства в сфере военных технологий. Однако только50 процентов полагает, что это обещание можно выполнить к 2017-2020году. 77 процентов опрошенных поддерживает переход к полностьюпрофессиональной армии, но лишь 49 процентов считают это выполнимым вближайшей перспективе. 84 процента согласны, что надо предоставитьлюдям, отслужившим в армии, льготы при поступлении в вузы и нагосслужбу. Выполнимым это считают 72 процента.

ВЦИОМ проводил опрос 25-26 февраля и 10-11 марта. Во время каждого рейдабыли опрошены по 1600 человек в 138 населенных пунктах 46 регионов РФ.

4 марта Владимир Путин был избран президентом России.