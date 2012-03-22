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Кандидата на пост мэра Нижнего Тагила от «Единой России» могут назвать уже в апреле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кандидата на пост мэра Нижнего Тагила от «Единой России» могут назвать уже в апреле

22 марта 2012, 09:19ПолитикаОльга
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