Кандидата на пост мэра Нижнего Тагила от «Единой России» могут назвать уже в апреле

По его словам, пока рано говорить, станет ли для Александра Маслова постспикера Гордумы трамплином для выдвижения на пост главы Нижнего Тагила.Впрочем, некоторые эксперты называют кандидатуру самого Виктора Бабенков качестве возможных претендентов на пост мэра. Он, напомним, родом изНижнего Тагила. Уехал из города в 2004-м году, когда был избрандепутатом Облдумы. Но пока на вопрос о намерениях баллотироваться напост мэра Нижнего Тагила Виктор Бабенко отвечать не готов.