Молодежный парламент старается генерировать новые свежие идеи. Среди прочих это – выплата стипендий школьникам

О возможных мероприятиях, посвящённых двадцатилетию СНГ, рассказалДмитрий Халецкий. По мнению Дмитрия, молодые люди сейчас абсолютно не представляют, что же такое СНГ и чем оно собственно занимается. А между тем Содружество Независимых Государств способствует налаживанию культурных и экономических контактов не только между странами, но и между отдельными регионами различных стран.

Поэтому нынешнему поколению необходимо напомнить о значимости подобных союзов. Для реализации этой глобальной цели предполагается устроить выставку, в которой примут участие представители различных диаспор. Проект пока находится в стадии разработки. Более подробное обсуждение участия Молодёжного парламента в реализации этой задумки пройдёт на следующем заседании комитета по социальной политике.

А вот об уже реализованной программе молодым депутатам рассказал оксфордский стипендиат и студент факультета политологии и социологии Павел Пивоваров.Его проект Евразийский международный конкурс современной поэзии «Золотое перо»направлен на развитие творческих инициатив молодёжи. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. Заявки принимаются до 1 апреля. Павел надеется, что этот проект положит начало плодотворному взаимодействию с Молодёжным парламентом.

Проблемы воспитания школьников волновали докладчика Анастасию Коркину.Она предложила поощрять лучших учащихся 8-11 классов. Размер стипендии относительно небольшой: от 300 до 500 рублей в четверть у среднего звена, и по 1000 рублей в полугодиеу старшего. Идею поддержали не все депутаты. Нет, на счёт необходимости поощрения как такового никаких споров не возникало. Однако, представление о том,каким именно должно быть это самое поощрение, у всех депутатов оказалось разным. Председатель комитета по социальной политике Екатерина Юдина считает, что поощрение в денежном эквиваленте негативно скажется на школьниках.

Подростки в возрасте от 13 до 16 лет просто не смогут грамотно распорядиться этими деньгами. Предоставлять стипендию на руки школьникам, по мнению Екатерины, нужно лишь в 11 классе. Для остальных возможен вариант накопительного счёта, где до последнего года обучения будут собираться все полученные таким образом средства. Однако, как считает Ярослав Коноваловподобное решение плодов не принесёт. Для детей в 8-10 классах куда важней настоящее, чем какое-то перспективное будущее. И эта перспектива в будущем, а не прямо сейчас получить деньги не сможет правильно мотивировать детей. Единого решения найдено пока не было. Но депутаты намерены продолжить работу над этим проектом.

В финальной части заседания с докладом выступил председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Павел Яковлев. Он рассказал о своих замыслах по проекту об интеграции и социализации бывших заключённых. Проект показался молодым депутатам интересным, и они поддержали его дальнейшую разработку.

Также с докладом о реализации приказа министра здравоохранения Свердловской области и исполнительного директора ТФОМС Свердловской области № 474-п/163 выступил Алексей Обухов. Согласно этому приказу врачам должны доплачиваться стимулирующие выплаты. Однако под действие программы не попадают врачи клинико-диагностической лаборатории, рентгенслужбы и отделения функциональной диагностики, так как они относятся к параклиническим специалистам.

Алексей считает, что говорить о модернизации здравоохранения, когда многие врачи обделены этой программой невозможно. Именно поэтому проект Алексея как раз направлен на восстановление справедливости и включении этих категорий специалистов в стимулирующую программу. Помощь в реализации проекта уже предложил присутствующий на заседании член комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Глеб Жилин.