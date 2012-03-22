Состав нового правительства, возможно, станет известен до инаугурации В. Путина

Действующий премьер хочет сам распределить обязанности между членамиправительства, что по законодательству делает его глава. В таком видекабмин предполагается передать Д.Медведеву.

«Широкого обсуждения»в правительстве нет. «Новую схему рисуют на самом верху», — отметилв беседе с РБК daily один из чиновников правительства.