Состав нового правительства, возможно, станет известен до инаугурации В. Путина
22 марта 2012, 16:26ПолитикаОльга
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Вопреки ожиданиям новое правительство может быть объявлено еще до инаугурации президента Владимира Путина и до назначения премьером Дмитрия Медведева.
Действующий премьер хочет сам распределить обязанности между членамиправительства, что по законодательству делает его глава. В таком видекабмин предполагается передать Д.Медведеву.
«Широкого обсуждения»в правительстве нет. «Новую схему рисуют на самом верху», — отметилв беседе с РБК daily один из чиновников правительства.
Структура и, возможно, состав будут объявлены до 7 мая — дня инаугурации В.Путина в качестве президента, а именно - 11 апреля во время последнего отчета премьера Путина перед Госдумой.
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