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Состав нового правительства, возможно, станет известен до инаугурации В. Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состав нового правительства, возможно, станет известен до инаугурации В. Путина

22 марта 2012, 16:26ПолитикаОльга
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