Областное правительство сохранило выборы мэра в Нижнем Тагиле, но предложило депутатам города все-таки их отменить (ФОТО)

Конечной целью этой инициативы якобы является переход от системы выборов мэра в Нижнем Тагиле к назначению сити-менеджера властями Свердловской области.

В пресс-службе Администрации города подтвердили информацию о том, что новый Законопроект об административно-территориальном устройстве Свердловской области действительно подразумевает много нового, однако:

На данный момент остаётся в силе решение о выборности. Городом будет руководить всенародно избранный мэр рассказала журналистам TagilCity.ru руководитель пресс-службы Администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.

Документы, полученные Администрацией Нижнего Тагила вместе с новым законопроектом, среди прочего, предусматривают включение в состав административно-территориальной единицы «город Нижний Тагил» целого ряда пригородных территорий, в том числе посёлков Висимо-Уткинск и Уралец, сёл Серебрянка и Верхняя Ослянка. А Ленинский, Дзержинский и Тагилстроевский районы должны будут стать отдельными административно-территориальными единицами Свердловской области. Представители ИА «Новый Город», которым попали в руки документы, подразумевают под этим то, что районы Нижнего Тагила окажутся фактически под руководством областного правительства.

Фото: ИА «Новый город»

TagilCity.ru напоминает о том, что подобные перемены невозможны без внесения изменений в Устав Нижнего Тагила, а полномочиями на их внесение обладают только депутаты городской думы. Областные власти просят тагильских парламентариев принять решение до 1 апреля. О том, каким оно будет, TagilCity.ru расскажет позднее.

А между тем, сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области окончательно ликвидировали прямые выборы мэров во всех городах области, кроме Нижнего Тагила и Екатеринбурга, сообщает tass.ru. Это решение сопровождалось протестами местных жителей в Невьянске и Артемовском.