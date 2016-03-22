Жители Артемовского требуют, чтобы Куйвашев ушел в отставку (ФОТО)
Вслед за жителями Невьянска на протестный митинг вышли артемовцы. Требования те же: сохранить прямые выборы мэров.
С заявлением о недопустимости вмешательства чиновников в работу органов местного самоуправления и требованием вернуть всенародные выборы глав муниципалитетов митингующие обратились в Законодательное собрание области.
Кроме того, артемовцы оскорблены поведением губернатора Евгения Куйвашева. Недавно он публично заявил, что митингующие жители Артемовского – идиоты и бездельники. В настоящий момент они требуют извинений от главы области через суд. А на прошедшем митинге обратились к президенту России с предложением лишить Куйвашева губернаторского кресла.
Наконец, последняя просьба артемовцев – прислушаться руководству страны к мнению большинства россиян - многие недовольны, по каким правилам осуществляются взносы на капитальный ремонт. Эту информацию митингующие, через доверенное лицо, передали руководителю администрации главы государства.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru