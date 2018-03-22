Обвиняемый в хищении 130 млн депутат из Алапаевска осужден на 5 лет

В ходе уголовного дела, расследуемого органами СК, был обвинен ранее подозреваемый в хищении 130 млн рублей 44-летний депутат алапаевской городской думы Алексей Иванов.

Ему предписываются такие действия по статьям УК РФ, как присвоение или растраты в особо крупном размере, незаконное приобретение, передача, ношение взрывных устройств, причинение ущерба имуществу путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупных размерах, злоупотребление своими полномочиями.

Под следствием Алексей Иванов оказался после того, как ЗАО «ТЭКУР», директором которого он работал, было признано банкротом.

Необходимо отметить, что отец обвиняемого, Анатолий Иванов, занимал должность замполита ОВД Алапаевска, после чего был замглавы по соцполитике, спустя некоторое время — председателем ветеранской организации Алапаевска. Полномочия именно этой должности Иванов-старший решил снять с себя после того, как в отношении его сына было возбуждено уголовное дело.

Анатолий Иванов обосновал данный поступок тем фактом, что ему стыдно находиться в данной должности из-за своего сына, сообщает URA.RU