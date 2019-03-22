Первый кандидат заявился на праймериз «Единой России» в Заксобрание региона
Сегодня, 10:00ПолитикаФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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Первым кандидатом, подавшим документы для участия в предварительном голосовании на довыборы в Заксобрание Свердловской области, стал действующий депутат екатеринбургской думы Владимир Смирнов.
Сюжеты: Екатеринбург
Кандидат пояснил, что рассматривает представившуюся возможность как политический рост. Смирнов отметил, что на довыборах в гордумы ему нужно было бороться за голоса 65 тысяч граждан, то сейчас ему нужно заслужить доверие 140 тысяч избирателей.
Говоря о целях, нужно отметить, что функционал депутата городской думы и Законодательного собрания области отличается. В областном парламенте полномочия шире: есть возможность выдвигать законодательные инициативы,сказал Смирнов.
Праймериз, на которых «Единая Россия» определит кандидата от партии, состоятся 26 мая.
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