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Первый кандидат заявился на праймериз «Единой России» в Заксобрание региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый кандидат заявился на праймериз «Единой России» в Заксобрание региона

Сегодня, 10:00ПолитикаФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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