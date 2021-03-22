Два сотрудника правительства Пензенской области задержаны в Москве

Два сотрудника правительства Пензенской области задержаны в Москве

Сегодня, 11:33ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Заместителя главы московского представительства Пензенской области при Правительстве РФ и водителя представительства, задержали по делу о взяточнистве в Москве.

Федор Федотов, являющийся замдиректора московского представительства Пензенской области и водитель представительства региона при Правительстве России Геннадий Марков, подозреваются во взяточнистве по делу в отношении губернатора региона Ивана Белозерцева.

В отношении главы Пензинской области ведется уголовное дело по получению через посредников денег, ценностей на сумму более 31 миллиона рублей. Средства были переведены от руководства фармкомпании «БИОТЭК» и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ». В обмен, компании «БИОТЭК» при заклчении государственных контрактов предоставлялись конкурентные преимущества, сообщают РИА Новости.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан из-за подозрений во взятке в 31 миллион рублей у себя дома. На рабочем месте сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

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