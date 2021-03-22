Задержанному за взятки губернатору Пензенской области предъявлено обвинение

По версии следствия, 20 миллионов рублей наличными, наручные часы стоимостью более пяти миллионов рублей и автомобиль Mercedes-Benz V250D получил глава Пензенской области. Взамен от него требовалось помочь компании «Биотэк» обеспечить государственный контракт на поставку медпрепаратов в больницы Пензенской области, отмечает «Лента».