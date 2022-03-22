Опубликована обновленная карта российской спецоперации на Украине

Опубликована обновленная карта российской спецоперации на Украине
Опубликована обновленная карта российской спецоперации на Украине
Сегодня, 15:05ПолитикаФото: 1MI
Российские подразделения, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное.

На данный момент ведется бой с подразделениями 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Группировка войск ДНР вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25 воздушно-десантной бригады Украины и ведет бой за овладение Каменкой, Новоселовкой второй и Верхнеторецким, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На направлении Курахово за ночь войска продвинулись на пять километров. Подразделения ДНР овладели Славным, Трудовской, шахтой Челюскинцев и Марьинкой.

За день были уничтожены три танка, четыре БМП, четыре орудия боевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости.

Подразделениями народной милиции ЛНР установлен контроль над Калиново попасное, Новоалександровкой, Степным и Богоуславским.

Фото:TagilCity.ru

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Операция на Украине
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