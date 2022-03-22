Опубликована обновленная карта российской спецоперации на Украине

На данный момент ведется бой с подразделениями 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Группировка войск ДНР вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25 воздушно-десантной бригады Украины и ведет бой за овладение Каменкой, Новоселовкой второй и Верхнеторецким, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.