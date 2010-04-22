Свердловская область свободна от облака вулканического пепла

Об этом сообщается на сайте Свердловского Гидрометцентра. В пробах приземного воздуха продуктов вулканической деятельности не обнаружено: изменений в концентрациях взвешенных веществ, диоксида серы в Свердловской области не произошло. По информации Росгидромета, за последние сутки зона распространения облака вулканического пепла над Европой существенно не изменилась. Росгидромет продолжает следить за перемещением облака и давать соответствующие сведения авиационным пользователям, сообщает АПИ.