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Евгений Куйвашев наметил стратегию борьбы с коррупцией в Свердловской области на ближайшие два года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев наметил стратегию борьбы с коррупцией в Свердловской области на ближайшие два года

22 апреля 2016, 14:45ПолитикаТимофей Данилов
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