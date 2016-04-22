Евгений Куйвашев наметил стратегию борьбы с коррупцией в Свердловской области на ближайшие два года

Утвержденный план включает в себя 15 разделов и свыше 150-ти мероприятий, сообщается на сайте областного правительства. Прежде всего, предстоит повысить уровень профессионализма работников, занятых в антикоррупционной области, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу.

Под пристальным контролем будет находиться прозрачность бюджетных процессов. Здесь речь идет о распоряжении госимуществом, участками земли, а также процедуре проведения госзакупок.

Отдельный пункт плана – широкое информирование в СМИ о выявленных фактах взяточничества среди чиновников.

По мнению главы региона, комплексная борьба с коррупцией – это ключевая задача для постепенного развития Среднего Урала. Планируется, что результатом проведенных мероприятий станет повышенное доверие свердловчан к органам власти, стабильность и обеспечение правопорядка в регионе.