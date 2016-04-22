Евгений Куйвашев наметил стратегию борьбы с коррупцией в Свердловской области на ближайшие два года
Область приняла антикоррупционный план на 2016 и 2017 годы. Свою подпись в соответствующем документе поставил лидер региона.
Утвержденный план включает в себя 15 разделов и свыше 150-ти мероприятий, сообщается на сайте областного правительства. Прежде всего, предстоит повысить уровень профессионализма работников, занятых в антикоррупционной области, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу.
Под пристальным контролем будет находиться прозрачность бюджетных процессов. Здесь речь идет о распоряжении госимуществом, участками земли, а также процедуре проведения госзакупок.
Отдельный пункт плана – широкое информирование в СМИ о выявленных фактах взяточничества среди чиновников.
По мнению главы региона, комплексная борьба с коррупцией – это ключевая задача для постепенного развития Среднего Урала. Планируется, что результатом проведенных мероприятий станет повышенное доверие свердловчан к органам власти, стабильность и обеспечение правопорядка в регионе.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru