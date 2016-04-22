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Теперь дороги будут лучше? В Нижнем Тагиле назначен новый начальник «Службы заказчика городского хозяйства»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Теперь дороги будут лучше? В Нижнем Тагиле назначен новый начальник «Службы заказчика городского хозяйства»

22 апреля 2016, 17:15ПолитикаТимофей Данилов
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