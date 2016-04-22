Теперь дороги будут лучше? В Нижнем Тагиле назначен новый начальник «Службы заказчика городского хозяйства»

Вадим Кулик родился в 1965 году. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.А. Фрунзе по специальности «Командная, тактическая, гусеничные и колесные машины». Второе образование получил в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Профессиональную переподготовку Вадим Кулик проходил Московском государственном институте стали и металлов.

Шесть лет новоиспеченный директор отдал службе в рядах Советской и Российской армии.

С 1994 по 2016 годы посвятил работе на НТМК. На крупнейшем на Урале металлургическом комбинате Кулик прошел трудовой путь от подручного сталевара до начальника 1-го конвертерного цеха.

Редакция TagilCity.ru. напоминает, что предыдущий начальник «Службы заказчика» Александр Полушин был уволен 13 апреля. По словам анонимного источника из администрации города, чиновника сократили по причине плохого состояния дорог.