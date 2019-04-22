Экс-директор ЦПКиО Екатеринбурга попытается попасть в Госдуму или ЗакСо
Сегодня, 19:30ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывший директор екатеринбургского ЦПКиО Владимир Черменинов примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Серовскому округу, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
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В заявке Черменинов указал, что является пенсионером и председателем благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел».
Кроме Госдумы кандидат подал заявку на выборы в региональное Заксобрание.
Черменинов являлся директором ЦПКиО на протяжении 11 лет. В 2018 году он пытался участвовать в праймериз, но проиграл.
Напомним, что в Госдуму также намерен баллотироваться биатлонист Антон Шипулин.
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