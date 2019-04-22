Экс-директор ЦПКиО Екатеринбурга попытается попасть в Госдуму или ЗакСо

В заявке Черменинов указал, что является пенсионером и председателем благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел».

Кроме Госдумы кандидат подал заявку на выборы в региональное Заксобрание.

Черменинов являлся директором ЦПКиО на протяжении 11 лет. В 2018 году он пытался участвовать в праймериз, но проиграл.