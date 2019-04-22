Медведев заявил о шансах на взаимодействие между Украиной и Россией

По мнению Дмитрия Медведева, результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют о запросе народа на новые подходы в решении проблем страны. Председатель правительства заявил о своей уверенности в том, что новый президент в отношении России будет придерживаться риторики. Также он заявил о шансах на взаимодействие двух стран.