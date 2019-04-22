Медведев заявил о шансах на взаимодействие между Украиной и Россией
Сегодня, 13:13ПолитикаФото: kremlin.ru
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После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети о том, что существуют шансы на улучшение взаимодействия между странами.
По мнению Дмитрия Медведева, результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют о запросе народа на новые подходы в решении проблем страны. Председатель правительства заявил о своей уверенности в том, что новый президент в отношении России будет придерживаться риторики. Также он заявил о шансах на взаимодействие двух стран.
Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны.
По мнению Медведева, экономическое взаимодействие Украины и России может возродиться только при условии понимания Владимиром Зеленским ценности отношений народов Украины и России.
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