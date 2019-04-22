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Трамп, Макрон и европейские политики поздравили Зеленского с победой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трамп, Макрон и европейские политики поздравили Зеленского с победой

Сегодня, 08:11ПолитикаФото: Владимир Зеленский/instagram.com/zelenskiy_official/
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