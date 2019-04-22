Трамп, Макрон и европейские политики поздравили Зеленского с победой
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и европейские политики поздравили Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины, пишут «Новые Известия».
Как сообщают украинские СМИ, президент США первым из глав государств поздравил Зеленского с победой. Разговор был инициирован американской стороной. Позже стало известно, что Зеленского поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Владимир Зеленский.
Поздравления лидеру второго этапа голосования в Украине также поступили от европейских политиков.
Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Украина - ценный партнер НАТО, мы ждем продолжения нашего сотрудничества,сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвал Зеленского продолжить реформы в рамках соглашения с Евросоюзом.
Напомним, что Владимир Зеленский, после обработки 50% протоколов, лидирует с результатом 73% голосов.