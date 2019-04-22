В Богдановиче появились листовки против спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной

Листовки в Богдановиче появились в середине минувший недели, кто занимается их распространением - неизвестно. В них указываются проблемы муниципалитета, в частности, проблемы со здравоохранением. Среди жалоб - невозможность попасть на прием из-за нехватки специалистов в больницах. Неизвестные винят в этом спикера богдановичской думы Гринберга, главного врача и невропатолога горбольницы, ссылаясь на развитие ими платных услуг. Помимо этого, горожане недовольны работой Людмилы Бабушкиной, которая, как сообщается в листовках, во время своего последнего визита в Богданович не усмотрела нарушений в системе здравоохранения и попросила горожан перетерпеть временные трудности.