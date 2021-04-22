На праймериз «Единой России» в Госдуму от Нижнего Тагила выдвинулся топ-менеджер УВЗ

Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась в кланах, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в Нижнем Тагиле. Эксперты объединили героев в несколько групп влияния, а также выделили несколько персон, которые не относятся к конкретным кланам, но также влияют на жизнь в городе.