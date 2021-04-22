На праймериз «Единой России» в Госдуму от Нижнего Тагила выдвинулся топ-менеджер УВЗ

На праймериз «Единой России» в Госдуму от Нижнего Тагила выдвинулся топ-менеджер УВЗ
Сегодня, 19:38ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
На праймериз «Единой России» в Государственную думу отправил документы директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров.

Мужчина собирается выдвигаться по Нижнетагильскому одномандатному округу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу отделения партии Свердловской области.

Отмечается, что с 2010 по 2017 год Константин Захаров работал в мэрии Нижнего Тагила, включая должности заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству. С 2017 года Захаров управляет дирекцией по персоналу «Уралвагонзавода».

Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась в кланах, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в Нижнем Тагиле. Эксперты объединили героев в несколько групп влияния, а также выделили несколько персон, которые не относятся к конкретным кланам, но также влияют на жизнь в городе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Единая РоссияУВЗуралвагонзаводКонстантин ЗахаровНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы