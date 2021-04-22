На праймериз «Единой России» в Госдуму от Нижнего Тагила выдвинулся топ-менеджер УВЗ

Мужчина собирается выдвигаться по Нижнетагильскому одномандатному округу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу отделения партии Свердловской области.
Отмечается, что с 2010 по 2017 год Константин Захаров работал в мэрии Нижнего Тагила, включая должности заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству. С 2017 года Захаров управляет дирекцией по персоналу «Уралвагонзавода».
Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась в кланах, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в Нижнем Тагиле. Эксперты объединили героев в несколько групп влияния, а также выделили несколько персон, которые не относятся к конкретным кланам, но также влияют на жизнь в городе.