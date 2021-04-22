Новым министром финансов Свердловской области назначен Александр Старков

Новым министром финансов Свердловской области назначен Александр Старков
Сегодня, 14:58ПолитикаФото: Департамент информационной политики
Глава региона Евгений Куйвашев назначил нового министра финансов Свердловской области. Ранее кандидатуру Александра Старкова одобрили в Минфине РФ.

Единогласно поддержали кандидатуру Старкова на пост руководителя областного министерства финансов и депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

22 апреля соответствующее постановление о назначении подписал Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

Александр Старков находился в должности исполняющего обязанности министра финансов 24 декабря 2020 года.

В разные годы он работал начальником отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления администрации Екатеринбурга, а также заместителя председателя комитета по экономике. Последние 10 лет он занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области.

Напомним, 12 апреля вице-мэром Екатеринбурга назначен Рустам Галямов, который ранее замещал должность заместителя министра строительства Свердловской области.

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