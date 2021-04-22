Новый мост за 67,8 млн рублей появился в деревне Бродово

Новый мост в деревне Бодрово появился вместо старой конструкции после обращения тагильских общественников в прокуратуру в 2017 году. На ремонтные работы из областного бюджета было выделено более 67 млн рублей.

Зимой 2017 года была построена проезжая часть, позволяющая водителям совершить объезд проблемного участка. Сейчас конструкция полностью обновлена. На мостовом переходе через реку Бродовка появились железные перила, два пешеходных тротуара, расположенных вдоль дороги. Также на мосту предусмотрена очистка ливневых стоков, а вдоль дороги установлены столбы для освещения проезжей части. С момента публикации госзакупки на поиски подрядчика для выполнения данных работ прошло порядка двух лет. Заказчиком выступила организация ГКУ СО «Управление Автодорог», осуществлением ремонтных работ мостового перехода занималась компания «ООО «Проектная компания «УралДорТехнологии». Сумма реконструкции составила 67,8 млн рублей. Мостовой переход через реку Бродовка до ремонтных работ. Фото: tagilcity.ru Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал TagilCity.ru, что в 2017 общественники обращались в прокуратуру с жалобой на состояние моста в деревне Бродово. После чего материалы дела были направлены в суд. Суд постановил привести состояние моста в соответствующее современным требованиям посредством ремонтных работ. Первый раз, когда я сюда приехал, здесь был деревянный настил шириной три метра из гнилых досок. Я даже не был уверен, что смогу проехать. Доски продавливались даже под весом моего тела, не то что под автомобилем. Мы сделали фотографии и направили в прокуратуру Свердловской области, где отреагировали на наше обращение, за что им огромное спасибо. Собственнику автодороги было выдано предписание. Проект инновационный для данной местности. Это целое событие. Такие моменты придают мне сил,заявил общественник.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter