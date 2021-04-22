Продолжают расти в цене яйцо, курица и сезонные продукты в Свердловской области

Продолжают расти в цене яйцо, курица и сезонные продукты в Свердловской области
Сегодня, 12:19ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
На прилавках в магазинах продолжают дорожать яйцо, курица, мясо и сезонные продукты в Свердловской области.

На Среднем Урале вновь замечен рост цен на яйцо, а также сезонные овощи и фрукты.

Так за неделю яйцо в магазинах подорожало в среднем на 2%. Повышение цен на яйцо объяснил бывший директор птицефабрики Сергей Дерендяев.

Производство яйца — это достаточно энергоемкий процесс, оборудование потребляет много электроэнергии, пояснил Е1 собеседник.

Он также отметил, что стоимость яиц напрямую зависит от цен на ГСМ.

Подросли цены и на сезонные продукты, в частности картофель, лук, морковь, капусту и свежие огурцы и помидор.

Напомним, в марте 2021 года увеличились цены на ряд продукции. К примеру, куриное мясо подорожало на 7,63%, а на молоко на 3,29%.

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