Продолжают расти в цене яйцо, курица и сезонные продукты в Свердловской области

На Среднем Урале вновь замечен рост цен на яйцо, а также сезонные овощи и фрукты.
Так за неделю яйцо в магазинах подорожало в среднем на 2%. Повышение цен на яйцо объяснил бывший директор птицефабрики Сергей Дерендяев.
Производство яйца — это достаточно энергоемкий процесс, оборудование потребляет много электроэнергии, пояснил Е1 собеседник.
Он также отметил, что стоимость яиц напрямую зависит от цен на ГСМ.
Подросли цены и на сезонные продукты, в частности картофель, лук, морковь, капусту и свежие огурцы и помидор.
Напомним, в марте 2021 года увеличились цены на ряд продукции. К примеру, куриное мясо подорожало на 7,63%, а на молоко на 3,29%.