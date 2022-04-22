Зоомагазины Нижнего Тагила испытывают трудности с поставками кормов для животных

Тагильские владельцы домашних животных бьют тревогу — с прилавков в связи с санкциями исчезают не только импортные, но и отечественные корма для хвостатых-полосатых. Поставщики не могут сдерживать цены, а производители либо закрывают (временно приостанавливают) свои представительства (речь идет об иностранных компаниях), либо не могут в полной мере обеспечить потребительский рынок согласно спросу.
Российские производители кормов для животных размещают на своих официальных сайтах разную информацию — от «продаем оптом только от 10 тысяч рублей за заказ» до «извините, данный товар временно отсутствует на складе» Относительно второй категории продавцы говорят, что проблема временная. При этом владельцы небольших торговых точек кормов для животных не могут покрыть спрос покупателей.
У меня небольшой магазин, сама продаю, сама закупаю. Мне не потянуть тот размер опта, который предлагают производители. С кем-то кооперироваться сложно: никто не знает, что принесет завтрашний день,поделилась с редакцией TagilCity.ru владелица торговой точки на Вагонке Валентина.
Женщина жалуется, что с такими продавцами, как она, производители не любят иметь дело — объем заказов небольшой, поэтому никаких своих программ и бонусов у нее нет. Другое дело — владельцы нескольких торговых точек по всему району.
Нам готовы поставлять, но только приходят корма по минимуму. По две-три позиции на торговую точку. Большие поставки не грузят, сообщила редакции владелица сети магазинов товаров для животных Валерия.
На сайтах интернет-магазинов и онлайн-платформ происходит примерно то же самое. Больших упаковок кормов практически нет в продаже.
По словам владельцев магазинов товаров для животных, производители иностранных кормов увеличили стоимость своей продукции на 80%.
Корма одной из популярных среди владельцев и заводчиков марок выросли в цене почти на 80%, при этом сейчас их у меня в наличии нет. Товарные запасы, которые успели пройти границы России до введения санкций, почти закончились, рассказала редакции Валерия.
Страницы в соцсетях представителей популярных иностранных марок перестают работать. Не прекращают сотрудничество и поставки только те компании, заводы по производству кормов для животных которых расположены в России.
Эти корма сложно назвать импортными, если только из-за бренда. А так, они производятся в России из того же сырья, что и «чисто отечественные». Однако у владельцев животных уже сложился стереотип, что именно этот корм лучше всех, поэтому по инерции продолжают его покупать, несмотря на совсем другое качество,сообщила редакции Валентина.
Другая собеседница редакции — Валерия — говорит, что поставки данной категории товаров идут, но медленно. А ветеринарные диеты и вовсе стали недоступны.
Торговые марки, у которых заводы в России, продолжают поставлять корма, но с каждым днем все меньше. Говорят, это временно. Конечно, проблемы с поставками есть. Нам говорят, что они все лето будут. А все ветеринарные диеты, которые шли к нам из-за границы, уходят с рынка,поделилась с TagilCity.ru Виктория.
Заменить данную продукцию планируют отечественными аналогами, которые должны появиться в продаже ближе к июлю.
Проблемы с особыми линейками кормов отмечают и владельцы животных. Так, на приемах в ветеринарных клиниках врачи рекомендуют все больше животных переводить на более экономичные и менее презентабельные марки. Но делать это стоит постепенно.
Из-за сложившейся ситуации выписывать животному с гастритом, например, диету на основе профессионального корма не имеет смысла. Приходится действовать по-старинке: смотреть аналоги и линейки отечественных производителей. В скором времени из-за перехода с одних кормов на другие ветеринарные клиники могут столкнуться с наплывом клиентов,поделилась с TagilCity.ru ветеринарный врач одной из клиник Ирина.
Заводчики тоже сталкиваются с проблемами поставок, большинство из них переводят свои питомники на бюджетные корма. Некоторые владельцы и вовсе отказались от «сушки» и дают своим животным «натуралку».
Достали старые советские толмуты и варим каши, трем яйца, варим и мельчим овощи. Выхода нет. Готовые корма нас обленили, мы забыли, что такое нормально кормить животных. Ведь, если, например, ребенка кормить только смесью или готовыми продуктами и консервами, вряд ли это хорошо закончится,считает владелица немецкой овчарки Ольга.
Другие собаководы и «кошатники» считают, что такую же сбалансированную пищу, как готовый корм, подобрать питомцам практически невозможно. Поэтому готовы тратить больше денег и даже стоять в очереди на тот или иной продукт.
С продавцами договариваемся, мы постоянные клиенты, что нам для нашей шотландской любимицы корм отложат. Да, готовы платить больше или заказывать через интернет, делится владелица породистой кошки Татьяна.
Если в марте поставщики и производители подняли цены на все товары для животных, то сейчас наметилось снижение стоимости, например, «вкусняшек» для животных.
Лакомства стали падать в цене ощутимо. После скачка цен наметился спад. В целом производители обещают, что и на корма цены упадут и поставки наладятся, но только после июля, поделилась с редакцией хозяйка сети зоомагазинов Валерия.
Собеседники редакции высказывают надежду на ближайшее решение проблемы — отечественные производители обещали наладить поставки, а также выпуск нескольких линеек лечебных кормов. Об изменении ситуации в лучшую сторону говорят и эксперты.
Пандемия и санкции с 2014 года дали нашим компаниям мощный импульс. Во-первых, наши компании зашли в определенные сегменты, в которых раньше не работали. Во-вторых, появились реальные меры поддержки российского производителя. Есть просто сектора экономики, в которые вообще может зайти только компания, которая докажет, что продукция на 70% произведена в России. Это мощнейший стимул для многих компаний. Наши научились быстро это делать. Они почувствовали, что это не сиюминутно, они понимают, что их усилия — это усилия в стратегию,полагает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
В сложившейся ситуации в Нижнем Тагиле 5 апреля появился оперативный штаб по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности. В состав оперштаба города входят сразу несколько ключевых фигур тагильской администрации.