Зоомагазины Нижнего Тагила испытывают трудности с поставками кормов для животных

Эти корма сложно назвать импортными, если только из-за бренда. А так, они производятся в России из того же сырья, что и «чисто отечественные». Однако у владельцев животных уже сложился стереотип, что именно этот корм лучше всех, поэтому по инерции продолжают его покупать, несмотря на совсем другое качество,сообщила редакции Валентина.