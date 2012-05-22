Главой МВД РФ назначен Владимир Колокольцев, Нургалиеву место пришлось освободить

Назначению генерал-лейтенанта Владимира Колокольцева министром внутренних дел предшествовала на редкостьнапряженная закулисная борьба. На высший полицейский пост претендовали околодесятка весьма влиятельных силовиков. В частности, в Кремле всерьезрассматривалась возможность объединения МВД и Федеральной службы по контролю заоборотом наркотиков (ФСКН) - в этом случае министерство почти навернякавозглавил бы нынешний глава ФСКН Виктор Иванов. Кроме того в центральномаппарате ведомства, до последнего не оставлял своих карьерных амбицийгенерал-полковник Михаил Суходольский, ранее занимавший должность первогозаместителя министра внутренних дел, а в начале этого года со скандалом снятыйс должности начальника петербургского полицейского главка. ГенералСуходольский, имеющий обширные связи в высших эшелонах власти и до сих поростающийся в кадровом резерве МВД, всерьез рассчитывал на возвращение навысокий пост.

Среди других кандидатов называлиодного из самых молодых в ведомстве генералов, начальника главного управленияэкономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова,который сделал стремительную карьеру благодаря проведенной им серии громкихантикоррупционных операций, заместителя министра внутренних дел ВиктораКирьянова (курирует транспортную безопасность) и пришедшего из администрациипрезидента в МВД Сергея Булавина, а также главу Федеральной миграционной службыКонстантина Ромодановского.

Любопытно, что в последние месяцыследственные и оперативные органы регулярно заявляли о громких расследованиях ипроверках, фигурантами которых по совпадению становились сотрудники именно техподразделений, которые возглавляли или курировали кандидаты на высшие полицейскиедолжности. Во многих случаях инициатором проверок становилось ГУСБ МВД РФ,которое возглавляет выходец из ФСБ генерал Юрий Драгунцов, унаследовавший свойпост от Константина Ромодановского.

До последнего времени неисключалось, что может сохранить свою должность и Рашид Нургалиев, которомуотставку прочили едва ли не каждый год. То, что решение президентом ВладимиромПутиным принято не в его пользу, стало ясно после того, как на днях министрнеожиданно изменил свои заранее обнародованные планы (в частности, он долженбыл участвовать вчера в круглом столе в Туле) и уехал в командировку наСеверный Кавказ. Интересно, что только на днях из командировки вернулся игенерал Колокольцев, участвовавший во встрече глав полиций столиц европейскихстран.

Отличительной чертой министра Нургалиева,по мнению собеседников «Ъ», всегда было нежелание лично участвовать в решенииострых проблем ведомства (обычно этим занимались его заместители). Возможно,именно поэтому ему удалось так долго сохранять свой пост. При господинеНургалиеве прошли две реформы ведомства, в 2004-2005 годах и недавно, и ни разуминистр публично не обозначил свою позицию по поводу того, какими бы он самхотел видеть органы внутренних дел. А любимыми темами министра всегда былитакие, на которых политических противников не обретешь,- дорожная безопасность,профилактика преступлений среди несовершеннолетних, борьба с наркоманией. Крометого, он рассказывал журналистам, как он может стоять на голове и похуделблагодаря занятиям йогой. А любимым его занятием были командировки в регионы.

Опрошенные «Ъ» сотрудники ведомствасчитают, что «посторонняя» позиция министра сыграла роль и в фактическомпровале реформы МВД, затеянной экс-президентом Дмитрием Медведевым. Напомним,реструктуризация ведомства началась со скандальной ликвидации, а затемвосстановления транспортной милиции, а в итоге центральный аппарат изменился всторону радикального сокращения оперативных подразделений и увеличения числаштабных и тыловых. Поголовная переаттестация сотрудников не привела куменьшению злоупотреблений со стороны полицейских, мало того, многие скандалыпоследовали уже после реформы.

Полицейские отмечают, что теперь ужебывший министр никогда не защищал своих подчиненных, в отличие, скажем, отодного из своих предшественников - Владимира Рушайло. Вспоминают и то, чтогенерал Нургалиев сам утвердил новую концепцию борьбы с оргпреступностью вРоссии, а уже через считаные месяцы безропотно согласился с ликвидациейглавного управления по борьбе с организованной преступностью.

В центральном аппарате МВДназначение министром генерала Колокольцева встретили со сдержанным оптимизмом.Во-первых, он первый за последние годы кадровый сотрудник органов внутреннихдел, которому доверили МВД. Службу он начал в 1980-х в Москве, возглавлялотделение милиции, работал в МУРе и управлении по борьбе с оргпреступностью. В2007 году его отправили в Орловскую область разбираться с коррупцией, назначивруководителем местной милиции. В Орле были возбуждены десятки дел, в том числеи на крупных чиновников, включая вице-губернаторов, разработку которых вели егоподчиненные. По некоторым из этих дел орловские суды выносят приговоры до сихпор.

В рамках недавней реформы генералуКолокольцеву удалось избавиться от десятков скомпрометировавших себясотрудников. Как отметил недавно мэр столицы Сергей Собянин, в Москве впоследние годы поступательно снижается число тяжких преступлений, а довериеграждан к полиции понемногу растет. Господин Колокольцев не боится общатьсялюдьми и напрямую. В частности, во время памятных беспорядков на Манежнойплощади он сам приехал туда и убеждал собравшихся разойтись.

Господин Колокольцев еще до реформыодним из первых милицейских руководителей в стране организовал при своем главкеобщественный совет. При нем в городе была также впервые введена персональнаяответственность руководителей за действия их подчиненных. Теперь общественныесоветы и институты поручительства прописаны в законе о полиции. Поэтому вцентральном аппарате МВД вчера высказывали предположение, что именно ВладимируКолокольцеву может оказаться по силам и в ведомстве навести порядок, ивыстроить конструктивные отношения как с общественностью, так и с властнымиструктурами.