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Главой МВД РФ назначен Владимир Колокольцев, Нургалиеву место пришлось освободить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главой МВД РФ назначен Владимир Колокольцев, Нургалиеву место пришлось освободить

22 мая 2012, 10:03ПолитикаЕвгения
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