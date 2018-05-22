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Новости Нижнего Тагила

Центробанк РФ объяснил рост цен на бензин повышением акцизов и мировых цен на топливо

22 мая 2018, 15:15Добавить новость
политика,бензин,рост цен,топливо,нефть
21 мая первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила увеличение цен на бензин в России положением дел на международном рынке.

Прежде всего, это объясняется повышением акцизов и мировых цен на топливо.

Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен, -- отметил зампред во время заседания межкомитетской рабочей группы в Госдуме.


По данным Росстата, на 14 мая в некоторых регионах страны цена на бензин выросла до 41,28 рублей за литр. Таким образом, средняя розничная цена на бензин увеличила темп роста с 1% до 1,1%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что по сравнению с давним увеличением стоимости нефти цена на топливо растет медленно, сообщает «РИА Новости»




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