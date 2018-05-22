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Новости Нижнего Тагила

Депутат Свердловского Заксобрания Карапетян лишился своих полномочий

22 мая 2018, 20:15Добавить новость
Екатеринбург,заксобрание,депутат,карапетян,лишение полномочий,мандат,нарушение,прокуратура
22 мая на заседании Свердловского Заксобрания было принято решение о досрочном лишении полномочий депутата Армена Карапетяна. Решение приняли 42 депутата, один проголосовал против, двое воздержались. Как пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, после прокурорской проверки, выяснилось, что супруга экс-депутата и по совместительству его помощница получала зарплату, находясь в отпуске. 64 тысячи рублей, которые получила жена Карапетяна, так и не были возвращены в областной бюджет.

Кроме того, Карапетян так и не предоставил сведения о детях, что является нарушением в соответствии со 184-м Федеральным законом, которое влечет за собой сложение полномочий депутата.

Сам Карапетян считает такое решение депутатов несправедливым, так как предварительное рассмотрение вопроса о лишении полномочий мандатная комиссия проводила без него, сообщает «Областная газета».
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