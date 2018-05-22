Зампред гордумы Виктор Тестов стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга

Заместитель председателя городской думы Виктор Тестов станет исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга до избрания нового главы города. Внеочередное заседание гордумы пройдет 25 мая.
Напомним, что сегодня, 22 мая, стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку. Причиной такого решения стала отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Ройзман считает, что поправки в Устав города противоречат интересам жителей Екатеринбурга, пишет «Наша газета».
Фото со страницы в соцсети Евгения Ройзмана