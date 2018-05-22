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Новости Нижнего Тагила

Зампред гордумы Виктор Тестов стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга

22 мая 2018, 18:45Добавить новость
Екатеринбург,отставка,мэр,Тестов,Ройзман,выборы
Заместитель председателя городской думы Виктор Тестов станет исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга до избрания нового главы города. Внеочередное заседание гордумы пройдет 25 мая. 

Напомним, что сегодня, 22 мая, стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку. Причиной такого решения стала отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Ройзман считает, что поправки в Устав города противоречат интересам жителей Екатеринбурга, пишет «Наша газета».

Екатеринбург,отставка,мэр,Тестов,Ройзман,выборы
Фото со страницы в соцсети Евгения Ройзмана
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