Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку

Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал, что будет дальше, я не знаю сообщил градоначальник.

Напомним, что поправки в законодательство были приняты в Екатеринбурге в апреле 2018 года. Согласно изменениям, мэр города будет избираться не гражданами, а депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных экспертной комиссией, пишет ТАСС.

Я никогда не буду подписываться под поправками в устав. Никогда не буду принимать в этом участие, потому, что это прямой обман жителей города. Это противоречит интересам Екатеринбурга и поэтому я подал в отставку. Так оно спокойнее и честнее сообщил Евгений Ройзман порталу Е1.