Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку
22 мая, 11:20Политика
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Мэр Екатеринбурга, председатель гордумы Евгений Ройзман сообщил о том, что покидает свой пост. Решение связано с процедурой отмены прямых выборов мэра.
Сюжеты: Екатеринбург
Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал, что будет дальше, я не знаю сообщил градоначальник.
Напомним, что поправки в законодательство были приняты в Екатеринбурге в апреле 2018 года. Согласно изменениям, мэр города будет избираться не гражданами, а депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных экспертной комиссией, пишет ТАСС.
Я никогда не буду подписываться под поправками в устав. Никогда не буду принимать в этом участие, потому, что это прямой обман жителей города. Это противоречит интересам Екатеринбурга и поэтому я подал в отставку. Так оно спокойнее и честнее сообщил Евгений Ройзман порталу Е1.
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