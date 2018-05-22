Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку

Мэр Екатеринбурга, председатель гордумы Евгений Ройзман сообщил о том, что покидает свой пост. Решение связано с процедурой отмены прямых выборов мэра.
Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал, что будет дальше, я не знаю, -- сообщил градоначальник.
Напомним, что поправки в законодательство были приняты в Екатеринбурге в апреле 2018 года. Согласно изменениям, мэр города будет избираться не гражданами, а депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных экспертной комиссией, пишет ТАСС.