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Новости Нижнего Тагила

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку

22 мая 2018, 11:20Добавить новость
город,Екатеринбург,мэр,отставка,Ройзман,выборы,законопроект

Мэр Екатеринбурга, председатель гордумы Евгений Ройзман сообщил о том, что покидает свой пост. Решение связано с процедурой отмены прямых выборов мэра.

Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал, что будет дальше, я не знаю, -- сообщил градоначальник.


Напомним, что поправки в законодательство были приняты в Екатеринбурге в апреле 2018 года. Согласно изменениям, мэр города будет избираться не гражданами, а депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных экспертной комиссией, пишет ТАСС.
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