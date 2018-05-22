Ройзман в отставке. «Мэр Екатеринбурга не дал превратить себя в фарш»

Отставка, о которой 22 мая на очередном заседании Думы заявил Глава Екатеринбурга и Председатель Думы областного центра Евгений Ройзман, отказавшись принимать участие в обсуждении и голосовании поправок в Устав города, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга, стала «громом среди ясного неба» для сотрудников аппарата Думы и депутатов, которые считают себя его соратниками. Таких осталось не много, но они есть.

По состоянию на 12 часов 19 минут местного времени (время краткого разговора с Ройзманом), экс-глава, а точнее, почти экс-глава (процедура отставки еще не запущена формально), Екатеринбурга Евгений Ройзман находился в своем кабинете и в кратком телефонном разговоре попросил не мешать. «Я работаю», - сообщил он. Тем не менее, поскольку мотивы принятия такого решения уже опубликованы, буквально несколько мыслей о том, зачем он это сделал, и каковы его дальнейшие планы, Евгений Ройзман рассказал редакции TagilCity.ru:





Ну какие планы, вы же все понимаете, я родился в этом городе, здесь вырос, живу и буду жить. И если причины моей отставки заключаются в несогласии с тем, что мы на заседании Думы должны обсуждать решения, которые были приняты вопреки нашей воле, воле горожан, голосовавших за меня и депутатов в 2013 году, то надо понимать, что это было не спонтанное решение. Я еще год назад, когда этот вопрос еще обсуждался в течение пары предыдущих лет, решил, что в следующих выборах участвовать не буду. А это означает, что продолжу общественную деятельность. Сейчас рано говорить об участии в протестных движениях или партийной деятельности оппозиции, но понятно, что моя позиция относительно защиты гражданских прав екатеринбуржцев, да и других граждан Свердловской области, которых лишили права голоса при избрании муниципальной власти, останется неизменной, -- Евгений Ройзман.



По словам сотрудников аппарата, в это время Евгений Ройзман одновременно по двум телефонам давал интервью представителям федеральных СМИ. По этому поводу высказались также ряд экспертов, близких к экс-мэру Екатеринбурга, которые рассказали в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru в том числе и о своей позиции.

Дмитрий Головин, депутат Думы Екатеринбурга:





В нашей политической жизни, особенно на официальном уровне, уже давно сложилась практика, которую я бы назвал «мясорубкой». Это когда человек, пришедший во власть, в частности мы говорим о депутатах, приходит с определенными понятиями о добре, правде, справедливости, а потом превращается в фарш. Под давлением внешних обстоятельств, связанных или с его бизнесом или с его личными жизненными обстоятельствами, он прогибается под давлением системы, и забывает обо всех своих «лучших» устремлениях. Я в городской политике с 2013 года, и за это время наблюдал уже много таких примеров в Думе Екатеринбурга. По моему, сегодняшнее решение Евгения Ройзмана означает одновременно сразу несколько существенных позиций, которые он за собой сохранил. Во-первых, он не дал превратить себя в политический фарш, во-вторых, он продолжает отстаивать свою гражданскую позицию, которую декларировал на выборах мэра Екатеринбурга, и которая сыграла решающую роль в том, что он эти выборы выиграл, и в третьих, Ройзман в связи с этим не обманул своих избирателей и, вероятнее всего, продолжит отстаивать их интересы на другом поле. Что характерно для него, Ройзман, что называется «ушел в никуда». Я довольно слабо представляю, каким бизнесом, к примеру, он будет заниматься. Но убежден, что он может с равным успехом заниматься исторической наукой (история Урала), общественной деятельностью и т.п. Здесь главное другое – уйдя «в никуда», он лишний раз доказал, что у него как у носителя определенных моральных ценностей широкий диапазон личности, которая не цепляется за материальные блага или должностные преференции. Как человек, отбывавший наказание в местах лишения свободы, он способен довольствоваться малым – матрац, чайник, спички, личные вещи. То есть сжаться до минимума личных потребностей, но своим взглядам не изменить. Вот и все.

Как и ожидалось, отставка Евгения Ройзмана приобрела масштаб обсуждения федерального уровня, об этом, в частности, упомянули в своих постах в Facebook известные Екатеринбургские политологи Федор Крашеннинников и Михаил Коробельников. Оба особо подчеркнули, что накануне выборов в городскую Думу, это решение Евгения Ройзмана, задает их характеру некую новую повестку. Такого же мнения, только более категоричного придерживается политтехнолог Роман Зыков:

Охарактеризовать ситуацию можно так: «Баба с возу - кобыле легче». Кобыла продолжает функционировать в режиме управляемости, семимильными шагами приближаясь к заданной цели, а градоначальник как всегда, типа сам по себе - и оппозиционное лицо сохранил, избавив себя от неудобной подписи за отмену того, на чем строится на данный момент пропаганда так называемой оппозиции в Екатеринбурге. Но Ройзман ведь «ни одних выборов не проигрывал», а значит, вполне возможен марш-бросок экс-мэра в представительный орган. Другой вопрос зачем? Он вполне может стать торпедой для какой-нибудь команды, вытащит на бренде «команда Ройзмана» пару-тройку коммунальных боссов или друзей. Помимо прочего, Ройзман уже фигура федеральная - один из фронтменов «либеральной движухи». Возможно, могут подтянуть в другие места. У администрации в этом случае только один минус - имиджевый. Всенародно избранный мэр сам устал и ушел, под боком бунтуют единороссы и главный злодей и там? и тут - екатеринбургская администрация. Но думаю, и не такие казусы сходили с рук, пиар-блок прожует и выплюнет, оставив недругам любоваться на харчки.



Логика событий с отменой прямых выборов глав муниципалитетов подсказывает собеседникам редакции, что таким образом дело дойдет и до Нижнего Тагила – единственного на сегодняшний день города области, где сохранены прямые выборы главы города. Отметим, в отличие от «ампутированной» модели Екатеринбурга, где выбирали Главу города, не имеющего реальных полномочий в управлении городом, но выборная схема все-таки сохранялась, в Нижнем Тагиле до сих пор сохранена «первозданная» демократическая модель всенародно избранного мэра.