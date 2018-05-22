Зампред гордумы Виктор Тестов стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга
22 мая, 18:45Политика
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Заместитель председателя городской думы Виктор Тестов станет исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга до избрания нового главы города.
Сюжеты: Екатеринбург
Внеочередное заседание гордумы пройдет 25 мая.
Напомним, что сегодня, 22 мая, стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку. Причиной такого решения стала отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Ройзман считает, что поправки в Устав города противоречат интересам жителей Екатеринбурга, пишет «Наша газета».
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Фото со страницы в соцсети Евгения Ройзмана
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