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Зампред гордумы Виктор Тестов стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зампред гордумы Виктор Тестов стал исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга

22 мая, 18:45Политика
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