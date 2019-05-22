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Кремль: в конфликте вокруг Храма-на Драме в Екатеринбурге поставлена точка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Кремль: в конфликте вокруг Храма-на Драме в Екатеринбурге поставлена точка

Сегодня, 18:20ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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