Кремль: в конфликте вокруг Храма-на Драме в Екатеринбурге поставлена точка
Сегодня, 18:20ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что все вопросы по регулированию конфликта вокруг сквера в Екатеринбурге решены – жители города сами выберут место для строительства храма Святой Екатерины, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
По мнению Магомедова, спор возник из-за того, что администрация города недостаточно внимательно изучила настроение и пожелания жителей Екатеринбурга.
Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным,подчеркнул Магомедсалам Магомедов.
Напомним, что в Екатеринбурге в течении нескольких дней шли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере Театра драмы. Администрация города предложила жителям самим выбрать альтернативные места строительства. После этого стройка прекратилась и 20 мая был демонтирован забор вокруг стройплощадки.
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