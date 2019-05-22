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Рауф Арашуков лишился статуса сенатора России во время отсидки в СИЗО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Рауф Арашуков лишился статуса сенатора России во время отсидки в СИЗО

Сегодня, 13:13ПолитикаФото: http://council.gov.ru
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