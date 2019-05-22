Рауф Арашуков лишился статуса сенатора России во время отсидки в СИЗО
Сегодня, 13:13ПолитикаФото: http://council.gov.ru
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Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова, который находится в СИЗО, статуса сенатора, сообщает РБК. За такое решение проголосовало 153 человека.
Повод для лишения Арашукова статуса: он в срок не представил сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей, хотя все возможности у него для этого были.
Напомним, Рауфа Арашукова задержали в январе в зале заседаний Совета Федерации после снятия неприкосновенности. Его обвиняют в убийствах Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, совершенном в 2010 году. Его отец Рауль Арашуков также обвиняется — в хищении из сети «Газпрома» 10 миллиардов рублей.
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