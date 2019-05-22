Ройзман написал книгу о работе мэром Екатеринбурга

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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал книгу с историями людей, которые приходили к нему на приём для решения проблем. Об этом со ссылкой на источники в окружении свердловского экс-мэра сообщает Ura.ru.
По данным издания, консультантом автора выступил писатель Дмитрий Быков. Книга Ройзмана будет называться «Личный приём». Начало выпуска и продаж вероятнее всего планируются на конец лета. В книге в хронологическом порядке будет рассказано о судьбе людей, которые обращались к Ройзману за помощью в решении бытовых проблем с 2013 по 2018 годы, когда тот возглавлял город.
В тот период Евгений Ройзман публиковал некоторые истории о приёме граждан в своём блоге на «LiveJournal». Ранее он издал два сборника стихов, а также прозу — «Невыдуманные рассказы» и «Икона и человек».
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