Ройзман написал книгу о работе мэром Екатеринбурга

По данным издания, консультантом автора выступил писатель Дмитрий Быков. Книга Ройзмана будет называться «Личный приём». Начало выпуска и продаж вероятнее всего планируются на конец лета. В книге в хронологическом порядке будет рассказано о судьбе людей, которые обращались к Ройзману за помощью в решении бытовых проблем с 2013 по 2018 годы, когда тот возглавлял город.