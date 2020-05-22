В Екатеринбурге глава Орджоникидзевского района готовится подать в суд на мэра города

Чиновник считает, что градоначальник несправедливо вынес ему выговор за некачественную уборку улиц.

Кравченко считает, что претензии Высокинского имеют политическую подоплеку. Глава района считается протеже спикера городской думы Игоря Володина, у которого с мэром не сложились отношения.

По версии чиновника, когда между думой и мэрией происходит обострение отношений, то в Орджоникидзевском районе начинаются проверки, глава которого получает замечания от администрации города.