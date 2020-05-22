В Екатеринбурге глава Орджоникидзевского района готовится подать в суд на мэра города
Сегодня, 14:17ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко готовится обратится в суд с иском в отношении главы города Александра Высокинского, сообщает ЕАН.
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Чиновник считает, что градоначальник несправедливо вынес ему выговор за некачественную уборку улиц.
Кравченко считает, что претензии Высокинского имеют политическую подоплеку. Глава района считается протеже спикера городской думы Игоря Володина, у которого с мэром не сложились отношения.
По версии чиновника, когда между думой и мэрией происходит обострение отношений, то в Орджоникидзевском районе начинаются проверки, глава которого получает замечания от администрации города.
На данный момент юристы занимаются изучением возможности оспаривания полученного выговора. По результатам будет принято решение. Пока иск не был подан.
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